Calcio, Donnarumma: “Ripartire da giovani per riportare Italia dove merita” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Reduci dai festeggiamenti per il successo in Conference League, i cinque calciatori della Roma impegnati mercoledì a Tirana si aggregano oggi al gruppo in vista della ‘Finalissima’ del 1° giugno con l’Argentina e delle prime quattro gare della terza edizione della Nations League. E così la Nazionale può preparare al gran completo la sfida con i vincitori dell’ultima Coppa America, prima tappa di un vero e proprio ‘tour de force’ che attende gli Azzurri nelle prime due settimane di giugno. Un anno fa di questi tempi l’Italia stava per iniziare la sua cavalcata trionfale a Euro 2020 e Gianluigi Donnarumma, come i suoi compagni, non avrebbe potuto immaginare un epilogo più bello. Undici mesi dopo il portierone azzurro tornerà a Wembley, in quello stadio dall’atmosfera magica in cui è diventato una sorta di eroe nazionale parando i rigori ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Reduci dai festeggiamenti per il successo in Conference League, i cinque calciatori della Roma impegnati mercoledì a Tirana si aggregano oggi al gruppo in vista della ‘Finalissima’ del 1° giugno con l’Argentina e delle prime quattro gare della terza edizione della Nations League. E così la Nazionale può preparare al gran completo la sfida con i vincitori dell’ultima Coppa America, prima tappa di un vero e proprio ‘tour de force’ che attende gli Azzurri nelle prime due settimane di giugno. Un anno fa di questi tempi l’stava per iniziare la sua cavalcata trionfale a Euro 2020 e Gianluigi, come i suoi compagni, non avrebbe potuto immaginare un epilogo più bello. Undici mesi dopo il portierone azzurro tornerà a Wembley, in quello stadio dall’atmosfera magica in cui è diventato una sorta di eroe nazionale parando i rigori ...

