Calcio: Champions League, 238 feriti lievi e 68 arresti il triste bilancio della finale (Di domenica 29 maggio 2022) Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Duecentotrentotto feriti lievi e sessantotto arrestati. E' questo il bilancio della polizia parigina, a seguito degli scontri avvenuti ieri sera fuori dallo Stade de France dove si è giocata la finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool, vinta per 1-0 dagli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti. La causa di questo disordine è stata la lentezza dei controlli all'ingresso e la presenza di molti tifosi con biglietti falsi, o addirittura senza, che hanno esercitato una forte pressione per entrare, costringendo la polizia a intervenire con la forza per ristabilire la calma. A pagare le conseguenza sono stati gli spettatori regolari, che sono entrati nell'impianto con un grande ritardo. Il Calcio d'inizio è ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Duecentotrentottoe sessantotto arrestati. E' questo ilpolizia parigina, a seguito degli scontri avvenuti ieri sera fuori dallo Stade de France dove si è giocata laditra il Real Madrid e il Liverpool, vinta per 1-0 dagli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti. La causa di questo disordine è stata la lentezza dei controlli all'ingresso e la presenza di molti tifosi con biglietti falsi, o addirittura senza, che hanno esercitato una forte pressione per entrare, costringendo la polizia a intervenire con la forza per ristabilire la calma. A pagare le conseguenza sono stati gli spettatori regolari, che sono entrati nell'impianto con un grande ritardo. Ild'inizio è ...

