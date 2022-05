Advertising

tempoweb : 'Cadaveri ammucchiati nel supermercato'. L'accusa ai #russi è agghiacciante -

Quando si ritirano, non raccolgono idei loro soldati. Questo testimonia la loro etica, i principi e le regole di guerra". Ma non è tutto. "Migliaia di soldati morti sonoin ...Le sirene, giùnelle cantine , gli adulti con le orecchie tese per capire dove ... Lungo il percorso vedemmo in almeno due occasioni duesul ciglio della strada che le madri si ...Non si sa quanti siano realmente, il timore è che Mosca non intenda recuperarli perché costituirebbero un'ammissione di colpevole inefficacia bellica ...Migliaia di cadaveri dei soldati russi abbandonati in Ucraina ... migliaia di suoi soldati morti sono ammucchiati in sacchi su treni frigorifero».