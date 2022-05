Advertising

andreastoolbox : #Britney Spears, assente al Met Gala di New York: ecco perchè IL POST - 24Trends_Italia : 10. Ida Platano - 10mille+ 11. Sciopero scuola 30 maggio - 10mille+ 12. Ascensione di Gesù - 10mille+ 13. Moto2 - 1… - zazoomblog : Ricordate Britney Spears grande star dei primi anni 2000? Oggi ecco com’è diventata Irriconoscibile - #Ricordate… - ZottiCecilia : @xperfectrhyme Io voglio sapere della canzone di Britney Spears rifatta col piffero di chi è??? - lucrxzia1 : cuffie, ascoltando Circus di Britney Spears, cammini per la tua città, e subito, improvvisamente, ti senti in una s… -

Rivelazioni per. La cantante ha rivelato ai fan perché non ha partecipato al Met Gala di quest'anno. L'evento a cui partecipano numerose star si è svolto il 2 maggio a New York City, alla presenza di ...Il criptico messaggio della popstar inquieta il popolo social della ...Rivelazioni per Britney Spears. La cantante ha rivelato ai fan perché non ha partecipato al Met Gala di quest'anno. L'evento a cui partecipano numerose star si è svolto il 2 maggio a New York City, ...In realtà, Spears non ha mai partecipato al Met Gala dall'inizio dell'evento nel 1948. Rivelazioni per Britney Spears. La cantante ha rivelato ai fan perché non ha partecipato al Met Gala di ...