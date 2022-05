Brasile | Campari prima industria italiana a ottenere la certificazione “Rifiuti zero”

Advertising

voceditalia : #Brasile: fabbrica Campari riceve certificazione Rifiuti Zero. - voceditalia : Brasile: fabbrica Campari riceve certificazione Rifiuti Zero - AiseStampa : certificazione “rifiuti zero” per la campari brasile: l’ambasciatore azzarello a cabo de santo agostinho - ioloraccolgo : Brasile: fabbrica Campari riceve certificazione Rifiuti Zero - LogToGreen : Brasile: fabbrica Campari riceve certificazione Rifiuti Zero -

Agenzia ANSA

... Andorra e tutti i paesi dell'America Latina), in portoghese (, Portogallo e colonie) e in ... Aurora, Head of Theatrical, Digital and TV Sales, che vanta un'esperienza di più di 15 anni ...... Andorra e tutti i paesi dell'America Latina), in portoghese (, Portogallo e colonie) e in ... Aurora, Head of Theatrical, Digital and TV Sales, che vanta un'esperienza di più di 15 anni ... Brasile: fabbrica Campari riceve certificazione Rifiuti Zero - Green Economy L’Ambasciatore d’Italia in Brasile Francesco Azzarello si è recato il 26 maggio a Cabo de Santo Agostinho, vicino Recife, capitale dello stato di Pernambuco, per intervenire alla cerimonia di certific ...(ANSA) - BRASILIA, 27 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, si è recato ieri a Cabo de Santo Agostinho, vicino Recife, capoluogo dello Stato di Pernambuco, per intervenire all ...