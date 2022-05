Advertising

HuffPostItalia : Berlinguer e De Mita, che non capirono il futuro, raccontati con nostalgia del passato - CarmineLucian19 : @AndreaLompio53 @magnigiancarlo3 Eh si, maggio è proprio il mese dei personaggi importanti che ci hanno lasciato, d… - riccardarosso : @MichelePadova16 @ErmannoKilgore @GiuseppeConteIT Quindi?è meglio adesso!per fortuna che nella vita si cambia.Sicur… - Gio_Mex : @PieroSansonetti @ilriformista Sono sostanzialmente d'accordo, ho vissuto quegli anni tra università e prime esperi… - LorenzoZL74 : RT @ubaldo_angelo: concordo su De Mita. Quella DC non aveva visione, ma solo orti di clientele da innaffiare. Non riesco a concordare su Mo… -

L'HuffPost

Che Dee Craxi non si amassero pur convivendo nella stessa combinazione di governo. Che Almirante eavessero un certo riguardo l'uno per l'altro, sia pure a distanza. E così via, fino ...Che Dee Craxi non si amassero pur convivendo nella stessa combinazione di governo. Che Almirante eavessero un certo riguardo l'uno per l'altro, sia pure a distanza. E così via, fino ... Berlinguer e De Mita, che non capirono il futuro, raccontati con nostalgia del passato (di G. Riotta) Personalità rare oggi nel nostro Parlamento. A parole la Dc di Ciriaco e il Pci di Enrico ebbero grandi aspirazioni, nei fatti stentarono a realizzarle. Il ...Quella di Enrico Berlinguer, passata alla leggenda metropolitana dopo un’intervista di fine luglio 1981 con Eugenio ...