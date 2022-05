Bergamo-Brescia Capitale della Cultura…del lavoro: un itinerario tra le storie imprenditoriali (Di domenica 29 maggio 2022) “La cultura industriale e del lavoro: proposta di itinerari inediti”. È questo il suggestivo titolo del progetto ideato dalla Rete bibliotecaria bergamasca e da quella Bresciana che andrà a inserirsi nelle iniziative di “Bergamo-Brescia Capitale della cultura 2023”. Si parte dal concetto della cultura del lavoro per raccogliere il patrimonio di storie imprenditoriali (sia industriali che agricole) che il territorio custodisce e arrivare a offrire visite, mostre, letture teatralizzate, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e seminari con storici locali. Da una prima mappatura sono 19 i siti bergamaschi che potrebbero rientrare nel progetto. L’esempio più illustre è Crespi d’Adda, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022) “La cultura industriale e del: proposta di itinerari inediti”. È questo il suggestivo titolo del progetto ideato dalla Rete bibliotecaria bergamasca e da quellana che andrà a inserirsi nelle iniziative di “cultura 2023”. Si parte dal concettocultura delper raccogliere il patrimonio di(sia industriali che agricole) che il territorio custodisce e arrivare a offrire visite, mostre, letture teatralizzate, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e seminari con storici locali. Da una prima mappatura sono 19 i siti bergamaschi che potrebbero rientrare nel progetto. L’esempio più illustre è Crespi d’Adda, ...

Mary35999509 : RT @GianvitArmenise: Sindrome da immunodeficienza acquisita Significa che il sistema immunitario non funziona più È come giocare una partit… - giulsxtomlinson : turbo ma un incontro sull’asse bergamo brescia con alberello quando? #turbodomande - vrottn : @mmpbowen @Rebibbia909 Poco prima che iniziasse il lockdown me ne sono andato (per sempre) da una zona compresa fra… - lucimicia2 : RT @Gif_di_Tina: #Verissimo stai a Brescia mica a Sydney. Quindi se hai rapporti distaccati con la tua famiglia che cazzo c'entra la distan… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Bergamo (Km 172,1) e A4 Svincolo Grumello… -