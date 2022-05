Bellanova tra Juve, Inter e Fiorentina: la richiesta del Cagliari (Di domenica 29 maggio 2022) per il terzio esploso nel girone di ritorno Raoul Bellanova è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato estivo che sta prendendo piede. La retrocessione del Cagliari in Serie B ha portato le attenzioni di diverse squadre sul giovane esterno già nel giro della Nazionale. Come riportato da Il Corriere dello Sport il Cagliari riscatterà a stretto giro Bellanova dal Bordeaux andando a spendere una cifra complessiva di un milione di euro per poi rivenderlo partendo da 15 milioni di euro: le pretendenti quali Fiorentina, Inter e Juventus sono avvisate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) per il terzio esploso nel girone di ritorno Raoulè uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato estivo che sta prendendo piede. La retrocessione delin Serie B ha portato le attenzioni di diverse squadre sul giovane esterno già nel giro della Nazionale. Come riportato da Il Corriere dello Sport ilriscatterà a stretto girodal Bordeaux andando a spendere una cifra complessiva di un milione di euro per poi rivenderlo partendo da 15 milioni di euro: le pretendenti qualintus sono avvisate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

