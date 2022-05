Beautiful | anticipazioni 30 maggio | Thomas tenta di rassicurare Brooke sulle sue intenzioni con Hope Bill fa una sorprendente richiesta a Wyatt

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 29 maggio 2022)30: eccoci agli spoiler di domani. Si può dire che i protagonisti della puntata saranno. Però vedremo anche, Ridge ee Paris.30cerca di convinceredi non voler tornare conha uditodire a Ridge che non si fida ancora di lui per quanto riguarda la sua ossessione per, ma il giovane cerca di tranquillizzare la matrigna: essere stato male, gli ha fatto capire tante cose. Tiene molto alla ex nonché sorellastra, ma ha superato il problema che ha avuto. Perciò supplica la ...