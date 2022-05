Battaglione Azov, la "Norimberga russa". Conferme dal Donbass: la fine atroce degli ucraini (Di domenica 29 maggio 2022) Altro che "Norimberga 2" per Vladimir Putin e i generali russi. Al momento gli unici a rischiare un processo per crimini di guerra sono gli ucraini del Battaglione Azov. Con condanna scontata, visto che il Tribunale sarà allestito nel Donbass sul punto di finire integralmente nelle mani di Mosca. Secondo quanto ipotizza il quotidiano britannico Guardian, i russi e le milizie filorusse nel Donbass stanno valutando l'ipotesi di istituire un processo-spettacolo, ispirato a quello che giudicò i vertici della Germania nazista a Norimberga nel 1946, per i presunti crimini di guerra commessi dagli ucraini nella regione, come confermato da alcuni funzionari russi e filorussi. Un processo militare, che un ex diplomatico russo chiama ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Altro che "2" per Vladimir Putin e i generali russi. Al momento gli unici a rischiare un processo per crimini di guerra sono glidel. Con condanna scontata, visto che il Tribunale sarà allestito nelsul punto di finire integralmente nelle mani di Mosca. Secondo quanto ipotizza il quotidiano britannico Guardian, i russi e le milizie filorusse nelstanno valutando l'ipotesi di istituire un processo-spettacolo, ispirato a quello che giudicò i vertici della Germania nazista anel 1946, per i presunti crimini di guerra commessi daglinella regione, come confermato da alcuni funzionari russi e filorussi. Un processo militare, che un ex diplomatico russo chiama ...

