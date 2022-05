Bastoni possibile sacrificato: l’Inter chiede 60 milioni. C’è lo United (Di domenica 29 maggio 2022) sulle tracce del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni non è più una certezza. La società nerazzurra, che sta lavorando sui colpi in entrata, non è un mistero debba accumulare almeno 60 milioni di euro per potersi muovere. Ed ecco che insieme a Lautaro Martinez – che aspetta Paulo Dybala – il difensore classe 1999 (a cui non dispiacerebbe un’esperienza in Premier League) è diventato uno dei principali indiziati. «Alessandro Bastoni piace tanto al neo manager Erik Ten Hag. Anticipi, respinte di testa, contrasti vinti, cambi di gioco, cavalcate palla al piede, assist e il gol contro la Lazio, con quel sinistro telecomandato da fuori area con cui ha trovato l’unica gioia nell’ultimo campionato. A Manchester da qualche giorno non si parla d’altro. E non solo perché anche Oltremanica è arrivata la voce di un’Inter “costretta” a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) sulle tracce del difensore nerazzurro Alessandronon è più una certezza. La società nerazzurra, che sta lavorando sui colpi in entrata, non è un mistero debba accumulare almeno 60di euro per potersi muovere. Ed ecco che insieme a Lautaro Martinez – che aspetta Paulo Dybala – il difensore classe 1999 (a cui non dispiacerebbe un’esperienza in Premier League) è diventato uno dei principali indiziati. «Alessandropiace tanto al neo manager Erik Ten Hag. Anticipi, respinte di testa, contrasti vinti, cambi di gioco, cavalcate palla al piede, assist e il gol contro la Lazio, con quel sinistro telecomandato da fuori area con cui ha trovato l’unica gioia nell’ultimo campionato. A Manchester da qualche giorno non si parla d’altro. E non solo perché anche Oltremanica è arrivata la voce di un’Inter “costretta” a ...

empezzodicuore : Ma un messaggino alla società non lo possiamo mandare? Possibile che ogni anno dobbiamo salutare i migliori? Porca… - neroazzurri6 : @brozovismo Tolgo vecino , vidal e Sanchez altrettanto buono , piazzerei anche dzeko se fosse possibile . Handa in… - Zelgadis265 : @PadreMaronnoTW @_SimoTarantino se cedi De Vrij e ti butto dietro anche Dimarco e non vendi Bastoni per me sarebbe… - infoitsport : TS - Obiettivo Inter: trattenere Bastoni. In caso di partenza, Gvardiol possibile sostituto - boysarco : @FcInterNewsit Premesso che vendere il miglior centrale difensivo al mondo in prospettiva, italiano, tifosissimo e… -