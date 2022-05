Basta ingerenze sulle armi, se negli Usa sparano inutile discuterne in Italia (Di domenica 29 maggio 2022) C'è una strage negli Stati Uniti e si infervora il dibattito sulle armi in Italia. Succede sempre così. E non sulla possibilità di comprarle e usarle liberamente per gli Italiani ma per gli americani che, tra l'altro, lo considerano un proprio diritto tanto da averlo messo nella Costituzione. Mentre da noi riemerge ciclicamente l'antico vizio di guardare con i nostri occhi e giudicare sulla base dei nostri parametri vicende di Nazioni lontane, magari per strumentalizzarle a fini di politica interna, in questo caso per attaccare Matteo Salvini e la Lega sulla legittima difesa. Come se non avessimo già Covid, guerra e crisi economica di cui preoccuparci, solo per dirne alcune. Tanto più che di stragi negli Usa ne succedono tante, tutte da condannare senza se e senza ma, soprattutto se ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) C'è una strageStati Uniti e si infervora il dibattitoin. Succede sempre così. E non sulla possibilità di comprarle e usarle liberamente per glini ma per gli americani che, tra l'altro, lo considerano un proprio diritto tanto da averlo messo nella Costituzione. Mentre da noi riemerge ciclicamente l'antico vizio di guardare con i nostri occhi e giudicare sulla base dei nostri parametri vicende di Nazioni lontane, magari per strumentalizzarle a fini di politica interna, in questo caso per attaccare Matteo Salvini e la Lega sulla legittima difesa. Come se non avessimo già Covid, guerra e crisi economica di cui preoccuparci, solo per dirne alcune. Tanto più che di stragiUsa ne succedono tante, tutte da condannare senza se e senza ma, soprattutto se ...

tempoweb : Basta ingerenze sulle #armi, se negli #Usa sparano inutile discuterne in #Italia #29maggio #iltempoquotidiano… - Giannaway : Il figlio di un deputato conservatore combatte in #Ucraina contro le putintruppen e tanto basta a @DiariodiGuerra… - PrinceDavid_BEL : basta ke ricordi ke Stato e Chiesa sono separati e ke siamo uno Stato LAICO: no ingerenze vaticane!! -