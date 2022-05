Basket, SerieA2 playoff: Pistoia batte Verona 69-61 e forza gara-5 di semifinale (Di domenica 29 maggio 2022) Continua la grande rimonta di Pistoia, che vince anche gara-4 di semifinale playoff di Serie A2 2021/2022 e porta così la serie contro Verona alla decisiva gara-5. Una partita a lungo dominata dai toscani, che però nel finale hanno dovuto anche reagire alla rabbiosa rimonta ospite. Decisivi Wheatle e Del con 15 punti a testa, mentre a Verona non bastano i 19 punti di X.Johnson, miglior marcatore della serata. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI La cronaca – L’avvio della partita è subito di Pistoia, con Del Chiaro che firma il +6 iniziale sul 12-6. Candussi prova a trascinare Verona, ma il nuovo break dei padroni di casa permette ai toscani di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 21-14. Il vero ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Continua la grande rimonta di, che vince anche-4 didi Serie A2 2021/2022 e porta così la serie controalla decisiva-5. Una partita a lungo dominata dai toscani, che però nel finale hanno dovuto anche reagire alla rabbiosa rimonta ospite. Decisivi Wheatle e Del con 15 punti a testa, mentre anon bastano i 19 punti di X.Johnson, miglior marcatore della serata. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI La cronaca – L’avvio della partita è subito di, con Del Chiaro che firma il +6 iniziale sul 12-6. Candussi prova a trascinare, ma il nuovo break dei padroni di casa permette ai toscani di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 21-14. Il vero ...

