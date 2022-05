Basket, Playoff Serie A1: Virtus Bologna a un passo dalla finale, Tortona ko anche in gara-2 (Di domenica 29 maggio 2022) La Virtus Segafredo Bologna avvicina la finale Scudetto dei Playoff 2022 della Serie A1 di Basket. I campioni d’Italia uscenti infatti hanno battuto 91-70 la Bertram Tortona, al termine di una gara-2 decisamente meno combattuta rispetto alla gara-1. Tanto per cambiare decisivo Milos Teodosic con 17 punti, mentre agli ospiti non bastano i 18 punti di Macura. TUTTI I RISULTATI DEI Playoff CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI La cronaca – L’avvio di partita è subito su ritmi molto alti, con il 5-0 di Tortona subito rintuzzato dalla Virtus. Bologna però fatica a ingranare, nonostante uno Shengelia che appare subito ispirato. Gli ospiti ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) LaSegafredoavvicina laScudetto dei2022 dellaA1 di. I campioni d’Italia uscenti infatti hanno battuto 91-70 la Bertram, al termine di una-2 decisamente meno combattuta rispetto alla-1. Tanto per cambiare decisivo Milos Teodosic con 17 punti, mentre agli ospiti non bastano i 18 punti di Macura. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONI La cronaca – L’avvio di partita è subito su ritmi molto alti, con il 5-0 disubito rintuzzatoperò fatica a ingranare, nonostante uno Shengelia che appare subito ispirato. Gli ospiti ...

