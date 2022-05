Bambina di due anni cade in piscina alla festa di matrimonio, salvata da cameriera con un massaggio cardiaco (Di domenica 29 maggio 2022) Una bimba di due anni è caduta in piscina durante una festa di matrimonio a Prato e si trova ora ricoverata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. La notizia è stata riportata da Il Tirreno e La ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Una bimba di dueè caduta indurante unadia Prato e si trova ora ricoverata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. La notizia è stata riportata da Il Tirreno e La ...

Advertising

occhio_notizie : ?? Bambina di due anni cade in piscina al matrimonio: salvata dalla cameriera a Prato | - ilmessaggeroit : #bambina di due anni cade in #piscina alla festa di matrimonio, salvata da #cameriera con un massaggio cardiaco - MariaGraziaVac9 : @newyorker01 Due anni fa era l'anno dei miei alunni. Ad una bambina, come dopo cerimonia, avevano preso un vero e p… - _taskj : @littlefreak28 Sono in questo fandom da tutta la vita, io e Harry ci passiamo due anni, quindi, non ero una bambina… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Bambina di due anni cade nella piscina al matrimonio, rianimata da cameriera e invitat… -