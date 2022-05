Balneari: Lollobrigida (FdI), 'scelte governo danneggiano economia nazionale' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "La vicenda dei Balneari deve tenere conto dell'economia nazionale. Queste persone hanno annaffiato la sabbia con il loro sudore e con il loro lavoro quotidiano hanno trasformato quelle spiagge in qualcosa di credibile. In Europa altre nazioni hanno difeso le proprie imprese e la propria economia". Lo ha detto a Sky TG24 il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida. "Il governo Draghi, con la scusa del Pnrr, sta facendo delle scelte che ci danneggeranno perché mirano a svendere i beni degli italiani. Fratelli d'Italia terrà la posizione che ha scritto e definito nel programma elettorale in difesa degli italiani e dell'economia nazionale”, ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "La vicenda deideve tenere conto dell'. Queste persone hanno annaffiato la sabbia con il loro sudore e con il loro lavoro quotidiano hanno trasformato quelle spiagge in qualcosa di credibile. In Europa altre nazioni hanno difeso le proprie imprese e la propria". Lo ha detto a Sky TG24 il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Francesco. "IlDraghi, con la scusa del Pnrr, sta facendo delleche ci danneggeranno perché mirano a svendere i beni degli italiani. Fratelli d'Italia terrà la posizione che ha scritto e definito nel programma elettorale in difesa degli italiani e dell'”, ha aggiunto.

