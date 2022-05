Bagnaia vince il Gp d' Italia al Mugello davanti a Quartararo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) SCARPERIA (ITALPRESS) – Francescoha vinto il Gran Premio d'di MotoGP. Il pilota della Ducati ha trionfato sul circuito delgrazie a una gara in rimonta, precedendo il francese, campione del mondo in carica, Fabio(Yamaha), sempre leader del Mondiale. Ostica lotta per il podio vinta dall'Aprilia di Aleix Espargaro. Marco Bezzecchi è quintoa Luca Marini. Niente da fare per il poleman Fabio Di Giannantonio che chiude la sua gara in 11esima posizione. Si allontana invece dalla vetta della classifica Enea Bastianini (Ducati), autore di una caduta alla curva 4 del 14° giro. Non è stato tra i protagonisti Marc Marquez (Honda), solo decimo e prossimo alla quarta operazione al braccio destro.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).