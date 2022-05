Aversa, donna trovata morta in centro: è giallo sulle cause (Di domenica 29 maggio 2022) Tragedia nella serata di venerdì in viale Kennedy, ad Aversa, a poca distanza dall’ospedale Moscati. Una donna di 53 anni, S.M., è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Aversa, malore fatale: 53enne muore in casa A fare la macabra scoperta alcuni parenti, che hanno trovato il corpo esanime in casa dopo aver provato inutilmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 29 maggio 2022) Tragedia nella serata di venerdì in viale Kennedy, ad, a poca distanza dall’ospedale Moscati. Unadi 53 anni, S.M., è statasenza vita nel suo appartamento., malore fatale: 53enne muore in casa A fare la macabra scoperta alcuni parenti, che hanno trovato il corpo esanime in casa dopo aver provato inutilmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vincent38939293 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Aversa,CITTA’ SOTTO SHOCK. Colta da malore improvviso, muore una donna di 53 anni. Città sotto shock per la… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Altra vittima: Aversa,CITTA’ SOTTO SHOCK. Colta da malore improvviso, muore una donna di 53 anni. Città sotto shock per la… - Renata91493146 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Aversa,CITTA’ SOTTO SHOCK. Colta da malore improvviso, muore una donna di 53 anni. Città sotto shock per la… - 11Giuliano : Altra vittima: Aversa,CITTA’ SOTTO SHOCK. Colta da malore improvviso, muore una donna di 53 anni. Città sotto shock… - CoronaLupo : RT @ITALEXIT6: #ViaNantro #NessunaCorrelazione #MaloreImprovviso #Vaccinati AVERSA SOTTO SHOCK. Malore improvviso, muore donna di 53 anni -… -