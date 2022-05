Aurora Ramazzotti e Sara Daniele a Capri per il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini (Di domenica 29 maggio 2022) Sono tantissimi gli invitati vip al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini e ci sono anche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Anche loro sono arrivate a Capri in anticipo, anche per festeggiare il compleanno di Sara. Gran festa ieri per le due amiche che con fidanzati e amici hanno proseguito fino a tarda notte nel famoso locale Anema e Core. Questa mattina erano sicure di non avere più l’età per fare tardi ma assicuravano gli sposi che sarebbero arrivate riposate ed emozionate al loro matrimonio. Mentre Beatrice Valli e Marco Fantini non mostrano quasi niente della loro giornata ci pensano Aurora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Sono tantissimi gli invitati vip aldie ci sono anche. Anche loro sono arrivate ain anticipo, anche per festeggiare il compleanno di. Gran festa ieri per le due amiche che con fidanzati e amici hanno proseguito fino a tarda notte nel famoso locale Anema e Core. Questa mattina erano sicure di non avere più l’età per fare tardi ma assicuravano gli sposi che sarebbero arrivate riposate ed emozionate al loro. Mentrenon mostrano quasi niente della loro giornata ci pensano...

Advertising

Ofelieh : @screnni Ma chi c'è al suo matrimonio? Aurora ramazzotti, sara daniele e famiglia? Chi altro di famoso? Devo stalkerarli - CallMeBessa : @martyspace97 @mary_10_94 Basta vedere le storie degli invitati ?? sicuro le sorelle pubblicheranno qualcosa, come a… - gipsy1966 : RT @Lucawooly: Non ho voglia di leggere Mi spiace povera ragazza ma i problemi veri: fame, violenza, malattie, per fortuna sono lontani d… - Lucawooly : Non ho voglia di leggere Mi spiace povera ragazza ma i problemi veri: fame, violenza, malattie, per fortuna sono… - AngoloDV : RT @AngoloDV: Aurora Ramazzotti sorprende i fan: l'annuncio inaspettato sui social #AuroraRamazzotti #isola #28maggio -