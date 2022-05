Atletica, Lorenzo Patta torna sui 200 metri: il Campione Olimpico firma il personale (Di domenica 29 maggio 2022) Lorenzo Patta ha corso i 200 metri a Sassari, nella sua Sardegna. Il Campione Olimpico della 4×100, primo frazionista della staffetta dorata a Tokyo, è tornato a cimentarsi sul mezzo giro di pista a quattro anni di distanza dall’ultima volta. L’azzurro ha chiuso col tempo di 20.98 (vento contrario di 0,8 m/s), migliorando così di undici centesimi il proprio personale. Lo sprinter di Oristano era infatti fermo al 21.09 timbrato nel 2018 in occasione delle batterie dei Mondiali Under 20 di Tampere. Una gara affrontata senza avversari del suo livello, fuori classifica all’interno dei campionati regionali. Si trattava della seconda uscita stagionale dopo aver corso i 100 metri in 10.18 un paio di settimane fa a Savona. Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)ha corso i 200a Sassari, nella sua Sardegna. Ildella 4×100, primo frazionista della staffetta dorata a Tokyo, èto a cimentarsi sul mezzo giro di pista a quattro anni di distanza dall’ultima volta. L’azzurro ha chiuso col tempo di 20.98 (vento contrario di 0,8 m/s), migliorando così di undici centesimi il proprio. Lo sprinter di Oristano era infatti fermo al 21.09 timbrato nel 2018 in occasione delle batterie dei Mondiali Under 20 di Tampere. Una gara affrontata senza avversari del suo livello, fuori classifica all’interno dei campionati regionali. Si trattava della seconda uscita stagionale dopo aver corso i 100in 10.18 un paio di settimane fa a Savona....

Advertising

montevarchi : In occasione della Coppa Toscana di atletica riservata a cadetti e ragazzi, oltre 200 giovani hanno corso nelle va… - aquila1902 : RT @montevarchi: In occasione della Coppa Toscana di atletica riservata a cadetti e ragazzi, oltre 200 giovani hanno corso nelle varie spe… - montevarchi : In occasione della Coppa Toscana di atletica riservata a cadetti e ragazzi, oltre 200 giovani hanno corso nelle va… - Queenatletica : La velocissima pista di Arco ieri ha dato il meglio di sé: ecco il racconto di una grande serata di atletica in Tre… -