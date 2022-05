Atalanta, si pensa al dopo Demiral: Gollini uomo mercato (Di domenica 29 maggio 2022) E' tempo di pensare al calciomercato in casa Atalanta. L'adido di Sartori e l'arrivo imminente di D'Amico che affiancherà Congerton nelle manovre estive, apre le danze delle trattative. Uno dei primi nodi da sciogliere è... Leggi su today (Di domenica 29 maggio 2022) E' tempo dire al calcioin casa. L'adido di Sartori e l'arrivo imminente di D'Amico che affiancherà Congerton nelle manovre estive, apre le danze delle trattative. Uno dei primi nodi da sciogliere è...

Advertising

reverofnalim : @Antonio04947706 @acmilan @OfficialSSLazio @acffiorentina @Atalanta_BC @SassuoloUS @HellasVeronaFC Che ci vuoi fare… - Zhangvia3 : RT @MimmoAdinolfi: Pensa un tifoso coglione come me che pensa soprattutto al rendimento e si vede dopo questa stagione rinnovato handanovic… - MassimoTurrini7 : RT @MimmoAdinolfi: Pensa un tifoso coglione come me che pensa soprattutto al rendimento e si vede dopo questa stagione rinnovato handanovic… - cafo_19 : RT @MimmoAdinolfi: Pensa un tifoso coglione come me che pensa soprattutto al rendimento e si vede dopo questa stagione rinnovato handanovic… - FredricMassara : RT @MimmoAdinolfi: Pensa un tifoso coglione come me che pensa soprattutto al rendimento e si vede dopo questa stagione rinnovato handanovic… -