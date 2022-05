Ascolti TV | Sabato 28 maggio 2022 La finale di Champions su Canale 5 fa il pieno 6 | 1 mln – 33 7%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 29 maggio 2022) Liverpool-Real Madrid Nella serata di ieri,28, su Rai1 Tutti in piedi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su5 ladiLeague Liverpool-Real Madrid ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Le regole della pazzia ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 The Princes and the Press – I Segreti dei Windsor segna .000 spettatori (%). Sul Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani è seguito da .000 ...