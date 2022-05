Ascolti tv: non c'è gara, la Champions batte a mani basse la concorrenza (Di domenica 29 maggio 2022) Canale 5 imbattibile con la messa in onda della finale di Champions League Liverpool – Real Madrid. Ben 6.1 milioni di telespettatori l'hanno seguita per uno share pari al 33.7%. Nessun rivale per Mediaset sabato 28 maggio. Su Rai1, la... Leggi su europa.today (Di domenica 29 maggio 2022) Canale 5 imbattibile con la messa in onda della finale diLeague Liverpool – Real Madrid. Ben 6.1 milioni di telespettatori l'hanno seguita per uno share pari al 33.7%. Nessun rivale per Mediaset sabato 28 maggio. Su Rai1, la...

Advertising

mweilx : @MarcoSimoni4 @FootballAndDre1 Io credo ai fatti, tu (per mancanza di strumenti) invece ti bevi le balle che leggi… - imm4skin : pov: domani ultima interrogazione di chimica e invece di studiare ascolti luigi strangis pov non è un pov - 610Rosso : @GoldenBoy_65 @meloccaros @paolobertolucci Se leggi solo la gazzetta o ascolti le interviste di alciato è un fenome… - famigliasimpson : @IntornoTv @napoliforever89 @enrick81 @e_inveceno_ @Tvottiano @1vs100tw @fabriziomico @Federic01996 @MiChiamoFranco… - _rmony_ : ma nella nuova canzone di BI ci hanno messo la polvere di fata altrimenti non si spiega come io ascolti solo quella in loop da giorni -