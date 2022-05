Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 28 maggio 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 28 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Tutti in piedi ha portato a casa 2083 spettatori (11.58% di share); su Canale5 il calcio, con la finale di Champions League Liverpool-Real Madrid ha avuto 6090 spettatori (share 33.71%). Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha ottenuto 956 spettatori (5.56%); su Rai2 il film Le regole della pazzia ha portato a casa 821 spettatori (4.30%); su Rai3 il programma documentaristico Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 656 spettatori (3.94%); su Rete4 il film Banana Joe ha intrattenuto 918 spettatori (5.10%); su La7 il film ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Tutti in piedi ha portato a casa 2083 spettatori (11.58% di share); su Canale5 il calcio, con la finale di Champions League Liverpool-Real Madrid ha avuto 6090 spettatori (share 33.71%). Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha ottenuto 956 spettatori (5.56%); su Rai2 il film Le regole della pazzia ha portato a casa 821 spettatori (4.30%); su Rai3 il programma documentaristico Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 656 spettatori (3.94%); su Rete4 il film Banana Joe ha intrattenuto 918 spettatori (5.10%); su La7 il film ...

