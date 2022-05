Ascolti TV 28 maggio | ai Soliti Ignoti si vince prima della Champions League

(Di domenica 29 maggio 2022) Come sono andati glitv del giorno 28? Inserata era attesa la finalissima diche ha visto lottare il Liverpool e il Real Madrid. Questa gara calcistica tra inglesi e spagnoli ha lasciato le briciole agli altri canali! Ma se Canale 5 ha gongolato nel sabato sera, Rai 1 non ha certamente perso colpi nelle altre fasce orarie. Basti pensare che sia- Il ritorno che L'Eredità si sono mostrate inarrivabili! Madi vedere la partita, gran parte degli spettatori ha seguito con entusiasmo i festeggiamenti delle concorrenti di Amadeus. GliTV di ieri 28premiano la finale diBoom di ...

Advertising

fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (sabato 28 maggio 2022) li trovate qui ?? - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 28 maggio 2022: domina la finale di Champions, Tutti in piedi si difende, poi tutti sotto il m… - emabrue : Ascolti Tv 28 maggio 2022: Champions League boom con l’effetto Ancelotti. Real-Liverpool straccia i film, “Sapiens”… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 28 maggio 2022: Champions League boom con l’effetto Ancelotti. Real-Liverpool straccia i film, “Sapiens”… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 28 maggio 2022: Champions League boom con l’effetto Ancelotti. Real-Liverpool straccia i film, “Sapiens”… -

Con il 33,7% di share la finale di Champions League non ha conosciuto rivali. Tutti gli altri risultati del 28. C'è poco da dire. Sabato 28non c'è stata storia. Canale 5 che ha trasmesso la finale di Champions League Liverpool - Real Madrid ha fatto il botto attirando l'attenzione di 6.090.000 spettatori e il 33,7% di share. Fa ...Redazione Sorrisi Canale 5 "Champions League: Liverpool - Real Madrid ": 6.090.000 spettatori (share 33,7%). Rai1 " Tutti in piedi ": 2.083.000 spettatori (share 11,6%). Italia 1 "Mrs. Doubtfire " ...Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di sabato 28 maggio ...Nella serata di sabato 28 maggio per Canale 5 non c'è stata storia. La finale di Champions League ha fatto il pieno di spettatori.