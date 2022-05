ASCOLTI TV 28 MAGGIO 2022: CHE ANCELOTTI! IN 6.1 MLN PER LA VITTORIA DEL REAL MADRID (33,7%), TUTTI IN PIEDI (11,6%), GIRO D’ITALIA (16,8%+26,5%), CHIUDE VERISSIMO (16,5%+17,5%) (Di domenica 29 maggio 2022) Il REAL MADRID vince la Champions League ASCOLTI TV 28 MAGGIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Tg1 Speciale – xInFamiglia – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Discovery – xLinea Verde Life – xTg1 – xDedicato – xLinea Blu – xA Sua Immagine – xItaliaSì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4077 21.90TUTTI in PIEDI – 2083 11.60 x x xDiversity Media Awards – x Prima Pagina – xTg5 – 1133 22.70X-Style – 571 11.27Super Partes – 373 8.01Viaggiatori – 368 8.86Forum (R) – 1318 17.89Tg5 – 2611 19.97Beautiful – 2263 16.19Una Vita – 1929 16.09Una Vita – v. nettoVERISSIMO – 1795 16.45VERISSIMO – 1703 17.53Avanti un Altro! ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 29 maggio 2022) Ilvince la Champions LeagueTV 28· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Tg1 Speciale – xInFamiglia – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Discovery – xLinea Verde Life – xTg1 – xDedicato – xLinea Blu – xA Sua Immagine – xItaliaSì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4077 21.90in– 2083 11.60 x x xDiversity Media Awards – x Prima Pagina – xTg5 – 1133 22.70X-Style – 571 11.27Super Partes – 373 8.01Viaggiatori – 368 8.86Forum (R) – 1318 17.89Tg5 – 2611 19.97Beautiful – 2263 16.19Una Vita – 1929 16.09Una Vita – v. netto– 1795 16.45– 1703 17.53Avanti un Altro! ...

Advertising

Teleblogmag : Prevedibile boom di #Ascoltitv per la #championsleague #liverpoolrealmadrid Iscriviti gratuitamente al canale Tele… - fabiofabbretti : La finale di Champions su Canale 5 fa il pieno (#LiverpoolVsRealMadrid 6,1 milioni - 33.7%). Rai 1 11.6% con… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2654 — Ascolti da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022: sale il finale di stagione d… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022: Liverpool-Real Madrid, Tutti in piedi, Mrs. Doubtfire, Lady Gucci, dati Auditel e… - infoitcultura : Ascolti Tv 27 maggio: serata vinta con poco da Domenica In Show -