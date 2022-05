Arriva il bonus psicologo: domanda e modalità di erogazione (Di domenica 29 maggio 2022) Il bonus psicologo è finalmente tra noi: il decreto è stato appena firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Come riportato dal ‘corriere.it‘, siamo in presenza di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze di una platea stimata di 16 mila cittadini. Il bonus psicologo è di massimo 600 euro, e verrà attribuito sulla base di tre fasce reddituali ISEE, che non dovranno superare il tetto di 50 mila euro annuali (bisognerà spendere il contributo entro 180 giorni). Il bonus psicologo si rivolge agli utenti depressi, con ansia, stress ed una certa fragilità mentale, tutte situazioni potenzialmente indotte dalla pandemia e dalla successiva crisi socio-economica che purtroppo si è abbattuta sul nostro Paese e sul mondo intero. L’agevolazione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè finalmente tra noi: il decreto è stato appena firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Come riportato dal ‘corriere.it‘, siamo in presenza di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze di una platea stimata di 16 mila cittadini. Ilè di massimo 600 euro, e verrà attribuito sulla base di tre fasce reddituali ISEE, che non dovranno superare il tetto di 50 mila euro annuali (bisognerà spendere il contributo entro 180 giorni). Ilsi rivolge agli utenti depressi, con ansia, stress ed una certa fragilità mentale, tutte situazioni potenzialmente indotte dalla pandemia e dalla successiva crisi socio-economica che purtroppo si è abbattuta sul nostro Paese e sul mondo intero. L’agevolazione ...

Advertising

MaxPar55 : @MisssFreedom @Mov5Stelle Hanno fissato prezziari per le opere fuori mercato una rimozione di amianto su capannone… - AlbertVincenzo : RT @tempoweb: Arriva il bonus per lo #psicologo Il ministro #Speranza stanzia 10 milioni per i rimborsi @lefrasidiosho per #iltempodioshø… - Paola_zrz : RT @tempoweb: Arriva il bonus per lo #psicologo Il ministro #Speranza stanzia 10 milioni per i rimborsi @lefrasidiosho per #iltempodioshø… - TuttoSuRoma : Hai diritto al bonus o all'incentivo? Per scoprirlo arriva la piattaforma del Mise - GrazieAlCaxxo : E dopo il bonus del ministro per identificare i dissidenti e convertirli o bollarli come malati di mente, arriva la… -