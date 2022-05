Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo, Salt Lake City: Germania e Giappone in vetta nelle qualificazioni del Boulder (Di domenica 29 maggio 2022) Continua senza sosta la Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva da Salt Lake City. Dopo i primi verdetti di ieri è tempo di qualificazioni per il Boulder al maschile ed al femminile, specialità che entrerà nel vivo domani con delle finali che si prospettano molto interessanti. Il Giapponese Keita Dohi è stato il più forte tra gli uomini con il punteggio di 5T5Z 8 5. Il coreano Jongwon Chon si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti in 5T5Z 10 5 davanti al britannico Maximillian Milne (5T5Z 10 9) ed al tedesco Yannick Flohé (5T5Z 9 5). Lontani, invece, i nostri colori con il 23mo posto di Micheal Piccolruaz (2T4Z 2 6), La tedesca Afra Hoerig è stata la migliore nel turno al femminile chiudendo con il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Continua senza sosta ladeldida. Dopo i primi verdetti di ieri è tempo diper ilal maschile ed al femminile, specialità che entrerà nel vivo domani con delle finali che si prospettano molto interessanti. Ilse Keita Dohi è stato il più forte tra gli uomini con il punteggio di 5T5Z 8 5. Il coreano Jongwon Chon si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti in 5T5Z 10 5 davanti al britannico Maximillian Milne (5T5Z 10 9) ed al tedesco Yannick Flohé (5T5Z 9 5). Lontani, invece, i nostri colori con il 23mo posto di Micheal Piccolruaz (2T4Z 2 6), La tedesca Afra Hoerig è stata la migliore nel turno al femminile chiudendo con il ...

