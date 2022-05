Arnautovic vuole Champions League e aumento di ingaggio | Napoli intrigante

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 maggio 2022) Markoè uno degli attaccanti che piace al, il giocatore può essere un buon sostituto di Osimhen in alcune partite. I quindi gol messi a segno in questa stagione con il Bologna hanno fatto scattare l’interesse per l’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grande talento, ma scarsa continuità. Ora a 33 annisembra pronto per un’altra sfida, magari in una società più grande. Secondo quanto riferisce Repubblica nell’edizione Bologna, tra le pretendenti all’attaccante c’è anche il, oltre a Milan e Juventus. Tutti e tre i club possono assicurare adla possibilità di giocare la. Proprio questo fattore intriga particolarmente l’attaccante. Ovviamente arrivando in uno di questi tre club non avrebbe ...