Di certo c'è che l'urto tra i due mezzi è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al... Originario di, si era trasferito a Ponticino da qualche anno insieme alla compagna e al ...Scontro tra una moto e un' auto, muore. L'incidente è avvenuto alle 7:36 in via Calamandrei a Pergine Valdarno (). Per cause da accertare la moto, con in sella un 39enne della zona, si è scontrata con l'auto che proveniva ... Arezzo: centauro di Pelago muore in moto durante la cronoscalata dello Spino a Pieve Santo Stefano PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO) – Aveva 53 anni e risiedeva a Pelago ... Durante la stessa gara, ma qualche ora prima, alle 12:57, un altro centauro e’ rimasto ferito: il 36enne è stato soccorso e ...A distanza di due giorni dal terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita Federico Fazzi, il trentanovenne residente a Ponticino, continuano ad essere innumerevoli le attestazioni personali ...