Advertising

anteprima24.it

...il 6 luglio del 2017 in un deposito di, nel quale, secondo il Pm, dopo aver disattivato l'allarme, si sarebbe introdotto, in concorso con altre persone non identificate, per portare...... il Centro per le Famiglie "Family Lab" inLuigi Pirandello a Benevento, i cui servizi si rivolgono alle famiglie residenti nei Comuni dell' Ambito B01 , ovvero Benevento,, Arpaise, ... Apollosa, al via la campagna elettorale di 'Alternativa': "E' il tempo del coraggio" Comunicato Stampa Si terrà sabato 28 maggio, alle ore 18.30 presso la caffetteria “La Rotonda” in via Mazzoni Curti ad Apollosa, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Enzapaola Catalano e d ...Si terrà sabato 28 maggio, alle ore 18.30, presso la caffetteria “La Rotonda” in via Mazzoni Curti ad Apollosa, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Enzapaola Catalano e dei dieci candidat ...