Anziana fatta a pezzi | la figlia in silenzio davanti Gip

Milano – Rosa Fabbiano, fermata per l'omicidio dell'Anziana madre Lucia Cipriano trovata morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno nella sua abitazione di Melzo, interrogata questa mattina nel carcere di San Vittore a Milano si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip. All'interrogatorio, davanti al gip Giulio Fanales, hanno preso parte anche il procuratore aggiunto Laura Pedio e la pm Elisa Calandrucci.L'avvocato della donna è invece Daniele Brambilla. Due giorni fa davanti al pm, Rosa Fabbiano si era già avvalsa della facoltà di non rispondere.

