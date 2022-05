Anziana fatta a pezzi in casa, la figlia non risponde al gip. L’avvocato: «È devastata. Non escludo una perizia psichiatrica» (Di domenica 29 maggio 2022) Ha deciso di non rispondere anche davanti al gip Rosa Fabbiano, 58 anni, la donna arrestata a Melzo per l’omicidio della madre Lucia Cipriano, 84 anni, uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno della sua abitazione. Prima dell’interrogatorio a San Vittore con il giudice Giulio Fanales e L’avvocato difensore Daniele Brambilla, la donna era rimasta in silenzio anche due giorni fa davanti al pm poco dopo l’arresto. La donna «è devastata», ha spiegato il suo avvocato che ammette di non avere ancora un quadro chiaro del contesto in cui si sarebbe svolto l’omicidio: «Si tratta di una famiglia normale, il perché le sorelle non si siano prese cura della madre o il motivo per cui non si siano parlate tra loro lo devo ancora accertare. Queste diatribe famigliari le devo ancora capire». ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Ha deciso di nonre anche davanti al gip Rosa Fabbiano, 58 anni, la donna arrestata a Melzo per l’omicidio della madre Lucia Cipriano, 84 anni, uccisa enella vasca da bagno della sua abitazione. Prima dell’interrogatorio a San Vittore con il giudice Giulio Fanales edifensore Daniele Brambilla, la donna era rimasta in silenzio anche due giorni fa davanti al pm poco dopo l’arresto. La donna «è», ha spiegato il suo avvocato che ammette di non avere ancora un quadro chiaro del contesto in cui si sarebbe svolto l’omicidio: «Si tratta di una famiglia normale, il perché le sorelle non si siano prese cura della madre o il motivo per cui non si siano parlate tra loro lo devo ancora accertare. Queste diatribe famigliari le devo ancora capire». ...

