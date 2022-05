Anticipazioni Domenica In, puntata del 29 Maggio: grandissimo cantante in studio, che colpo! (Di domenica 29 maggio 2022) Le Anticipazioni della puntata di Domenica In del 29 Maggio: grandissimo cantante in studio, un grandissimo colpo per la zia Mara. Sono trascorse pochissime ore da quando Mara Venier, per la prima volta in assoluto, è stata la padrona del Venerdì sera. Non solo, infatti, una settimana fa è stata al timone di una nuova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022) LedelladiIn del 29in, uncolpo per la zia Mara. Sono trascorse pochissime ore da quando Mara Venier, per la prima volta in assoluto, è stata la padrona del Venerdì sera. Non solo, infatti, una settimana fa è stata al timone di una nuova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Giulia50805900 : RT @tgrregioneuropa: Domenica #29maggio la nuova puntata 11.25 @RaiTre @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews q… - AnnaMancini81 : Domenica In 29 maggio, ospiti: Renato Zero protagonista di una lunga intervista - TW_Bruce_Wayne : RT @tgrregioneuropa: Domenica #29maggio la nuova puntata 11.25 @RaiTre @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews q… - nonelarena : Domenica nuova puntata di #NonelArena con Massimo #Giletti. Queste le anticipazioni sui temi e sugli ospiti. Dalle… - marcoluci1 : RT @GossipStyle_it: Domenica In, anticipazioni del serale del 29 maggio: ecco gli ospiti d'eccezione... #domenicain #maravenier #renatozero… -