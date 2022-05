(Di domenica 29 maggio 2022) VENEZIA –è il nuovodi– Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Federalimentare/Confindustria) che rappresenta, in via esclusiva, l’Industria molitoria nazionale a frumento tenero e a frumento duro.in occasione dell’Assemblea Generale annuale svoltasi a Venezia, succede a Emilio Ferrari che aveva ricoperto il ruolo didell’Associazione negli ultimi 7 mesi subentrando al mai dimenticato Silvio Grassi, prematuramente scomparso. A Ferrari, l’associazione e il neorivolgono il più sincero ringraziamento per il grande senso di responsabilità con il quale ha accolto il proprio incarico apportando un contributo estremamente significativo all’attività ...

Andrea Valente eletto Presidente di Italmopa VENEZIA – Andrea Valente è il nuovo Presidente di Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d'Italia (Federalimentare/Confindustria) che rappresenta, in via esclusiva, l'Industria molitoria nazionale ...