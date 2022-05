Andrea Delogu | il giorno più pazzo della sua vita | Un party da *CENSURA*

Leggi su newstv

(Di domenica 29 maggio 2022) Festeggiamenti sfrenati per i 40 anniconduttrice televisiva e radiofonica. Ecco la foto “censurata” I 40 anni vanno celebrati a dovere. Un traguardo dinon di poco conto. Ebbene,per questa importante ricorrenza ha datoa undavvero sfrenato. Ecco la foto che la stessa conduttrice ha censurato per pubblicarla su Instagram.(web source)Di origini sarde, oggiha già una carriera quasi ventennale nel mondotelevisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”. Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico,punta molto alla sua ...