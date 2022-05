Andata semifinale playoff nazionali, Todis Salerno sconfitta a Livorno (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLa Todis Salerno ’92 perde 63-51 l’Andata della semifinale playoff nazionali sul campo della Jolly Acli Livorno e ora dovrà vincere con uno scarto superiore ai dodici punti al ritorno (sabato 4 giugno alle 20:30 tra le mura amiche del PalaSilvestri) per poter accedere alla finalissima del percorso che conduce alla Serie A2. Prestazione carente solo nel secondo quarto per Valerio e compagne, che ora dovranno dare il tutto per tutto a Matierno tra sette giorni. In caso di parità di scarto, si andrà all’extratime. Primo quarto combattutissimo, senza timori reverenziali su ambo i fronti. Si procede punto a punto agli albori di gara: 8-8 al minuto 6 e De Mitri protagonista con Orchi e Opacic. Gran difesa delle granatine, che fanno prove di fuga a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLa’92 perde 63-51 l’dellasul campo della Jolly Aclie ora dovrà vincere con uno scarto superiore ai dodici punti al ritorno (sabato 4 giugno alle 20:30 tra le mura amiche del PalaSilvestri) per poter accedere alla finalissima del percorso che conduce alla Serie A2. Prestazione carente solo nel secondo quarto per Valerio e compagne, che ora dovranno dare il tutto per tutto a Matierno tra sette giorni. In caso di parità di scarto, si andrà all’extratime. Primo quarto combattutissimo, senza timori reverenziali su ambo i fronti. Si procede punto a punto agli albori di gara: 8-8 al minuto 6 e De Mitri protagonista con Orchi e Opacic. Gran difesa delle granatine, che fanno prove di fuga a ...

Advertising

antocosen75 : @Swaffle_7 Ci crederei per la finale e semifinale x com’è andata ,ma nn per il resto della stagione..!!! - maurquie : Andata semifinale playoff nazionali, Todis Salerno sconfitta a Livorno - PIvan17 : @Torrenapoli1 L'unica squadra dove ha fallito nelle coppe è il Napoli...con l'Europa League che era a portata di ma… - ParliamoDiNews : Emozioni alla Radio 2140 Serie B - Semifinale andata BRESCIA-MONZA 1-2 (18.05.2022) - Tutto il Calcio Blog… - feralpisalo : RT @LegaProOfficial: Vigilia ? #Cplayoff | Semifinale Ritorno @Palermofficial ???????? @feralpisalo (andata 3-0) Chi vola in finale? ?? @foo… -