Ancelotti, "mister Champions": così ha regalato la vittoria al Real più debole degli ultimi 10 anni (Di domenica 29 maggio 2022) Si scrive Champions League, si legge Carlo Ancelotti. Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool nella finale di Parigi, laureandosi campione d'Europa per la quattordicesima volta nella sua storia (è record). Una finale iniziata con 37 minuti di ritardo (per i problemi nell'ingresso dei tifosi: figuraccia di Uefa e Parigi) e approcciata meglio dagli inglesi, pericolosi subito con Salah e, soprattutto, Mané (ma Courtois è super per tutta la partita), mentre gli spagnoli terminano il primo tempo senza conclusioni verso la porta (ma c'è un gol annullato a Benzema per un fuorigioco dubbio). Il tecnico emiliano (a Napoli lo consideravano finito, intanto ha vinto i top 5 campionati d'Europa) è però uno specialista delle finali di Champions, avendone vinte quattro su cinque (ha perso solo nel 2005 con il Milan, proprio contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Si scriveLeague, si legge Carlo. IlMadrid batte 1-0 il Liverpool nella finale di Parigi, laureandosi campione d'Europa per la quattordicesima volta nella sua storia (è record). Una finale iniziata con 37 minuti di ritardo (per i problemi nell'ingresso dei tifosi: figuraccia di Uefa e Parigi) e approcciata meglio dagli inglesi, pericolosi subito con Salah e, soprattutto, Mané (ma Courtois è super per tutta la partita), mentre gli spagnoli terminano il primo tempo senza conclusioni verso la porta (ma c'è un gol annullato a Benzema per un fuorigioco dubbio). Il tecnico emiliano (a Napoli lo consideravano finito, intanto ha vinto i top 5 campionati d'Europa) è però uno specialista delle finali di, avendone vinte quattro su cinque (ha perso solo nel 2005 con il Milan, proprio contro il ...

Advertising

sportmediaset : Ancelotti, chiamatelo mister Champions: 4 in bacheca, nessuno come lui #ANCELOTTI - EliElielba : RT @sbonaccini: Da Reggiolo sul tetto d’Europa. Primo allenatore a vincere 4 Champions League: grandissimo Carlo Ancelotti! Dopo che in I… - Claudinter : #Sacchi 'elogia' #Ancelotti dicendo che, poiché era consapevole di non potersela giocare alla pari, ha fatto di nec… - VerFa14 : RT @guglielmotim: #DelPiero: 'Non ho molto da chiedere mister...' #Ancelotti: 'Bravo. #Vinicius ha segnato, #Courtois ha parato. Fine della… - geppetto23 : RT @toninocolasante: @PippoMM1 Sua maestà ?? Carletto Ancelotti il ??????dei Mister in circolazione,non ha eguali, grande Carletto ??????????1??… -