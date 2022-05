Ancelotti: “Milan e Real Madrid nel mio cuore”. Poi sfida di nuovo il Liverpool (Di domenica 29 maggio 2022) Carlo Ancelotti vince la quarta Champions League da allenatore e porta il Real Madrid a vincere la 14esima coppa della storia. Al termine della sfida contro il Liverpool, il tecnico dei Blancos ha analizzato la vittoria ai microfoni di Mediaset. “Non so come dovete chiamarmi, non mi importa molto. Abbiamo vinto, siamo felicissimi e non ci sono troppe parole. La Champions League che abbiamo fatto è stata molto molto difficile e paradossalmente le difficoltà minori le abbiamo vissute oggi”. Quarta Champions da allenatore? “Sono stato bravo (ride, ndr.), aiutato dai calciatori. Ne ho vinte 2 con il Milan e 2 qui, è bellissimo. Tutte hanno un sapore speciale, dalla prima col Milan alla decima con il Real che ha spezzato la maledizione fino ad oggi. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Carlovince la quarta Champions League da allenatore e porta ila vincere la 14esima coppa della storia. Al termine dellacontro il, il tecnico dei Blancos ha analizzato la vittoria ai microfoni di Mediaset. “Non so come dovete chiamarmi, non mi importa molto. Abbiamo vinto, siamo felicissimi e non ci sono troppe parole. La Champions League che abbiamo fatto è stata molto molto difficile e paradossalmente le difficoltà minori le abbiamo vissute oggi”. Quarta Champions da allenatore? “Sono stato bravo (ride, ndr.), aiutato dai calciatori. Ne ho vinte 2 con ile 2 qui, è bellissimo. Tutte hanno un sapore speciale, dalla prima colalla decima con ilche ha spezzato la maledizione fino ad oggi. ...

