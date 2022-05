Ancelotti: 'Ho vinto 4 Champions League, sono stato bravo...' (Di domenica 29 maggio 2022) "Ho vinto 4 Champions League? sono stato bravo...". Carlo Ancelotti si gode il trionfo in Champions League con il Real Madrid. L'allenatore dei blancos è l'unico tecnico ad aver vinto per 4 volte la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) "Ho...". Carlosi gode il trionfo incon il Real Madrid. L'allenatore dei blancos è l'unico tecnico ad averper 4 volte la ...

Advertising

OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - gippu1 : Tutti gli allenatori italiani che hanno vinto un trofeo in questa stagione sono nati in Emilia: Carlo Ancelotti (Re… - leonzan75 : RT @gippu1: Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2007-2014-202… - pipiccola : RT @jacopo_iacoboni: Carlo Ancelotti - un allenatore che la piazza di Napoli considerava bollito e finito, preferendogli Insigne nella scel… -