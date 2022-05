Ancelotti: “Ho vinto 4 Champions League, sono stato bravo…” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho vinto 4 Champions League? sono stato bravo…”. Carlo Ancelotti si gode il trionfo in Champions League con il Real Madrid. L’allenatore dei blancos è l’unico tecnico ad aver vinto per 4 volte la Champions. “Ho avuto grandi squadre, grandi giocatori. Ho vinto 2 Champions League con il Real e 2 con il Milan, quindi con le squadre che hanno vinto più Champions di tutti. Questa è stata una vittoria sorprendente, nessuno credeva nel Real Madrid. Non ci sono parole. Abbiamo vinto, siamo felicissimi. Abbiamo fatto una Champions League ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho”. Carlosi gode il trionfo incon il Real Madrid. L’allenatore dei blancos è l’unico tecnico ad averper 4 volte la. “Ho avuto grandi squadre, grandi giocatori. Hocon il Real e 2 con il Milan, quindi con le squadre che hannopiùdi tutti. Questa è stata una vittoria sorprendente, nessuno credeva nel Real Madrid. Non ciparole. Abbiamo, siamo felicissimi. Abbiamo fatto una...

