Ambulanze senza medico, firme contro - Cronaca - lanazione.it
Il medico scenderà dalle Ambulanze di San Casciano a partire dal 15 giugno. È la data a questo punto ufficiale, e da più parti contestata. A comunicarla Jacopo Scala, medico e ...

Ambulanze senza medico, firme contro
Nella stessa serata è nato anche un comitato per la raccolta firme contro la decisione di togliere il medico dalle ambulanze. Le sedi delle due Misericordie e quella d'Avg saranno punti costanti per ...

Il medico scenderà dalle ambulanze di San Casciano a partire dal 15 giugno. È la data a questo punto ufficiale, e da più parti contestata. A comunicarla Jacopo Scala, medico e sindacalista, nel corso ...