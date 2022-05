Altra rivoluzione al Manchester United, addio ufficiale: arriva l’annuncio (Di domenica 29 maggio 2022) Altra rivoluzione al Manchester United. Dopo un annata deludente in casa Red Devils inizia la programmazione per la prossima stagione. La rivoluzione arriva anche per quanto riguarda la panchina e lo staff. Ralf Rangnick non sarà più il consulente tecnico del Manchester United. L’allenatore, accostato la scorsa estate al Milan non ha convinto la dirigenza inglese che ha quindi deciso di non continuare il rapporto lavorativo con il tecnico tedesco. Ralf-Ragnick Ad annunciare l’addio è la stessa società di Premier League con un tweet sul proprio profilo ufficiale twitter. “Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.” Questo il testo del messaggio che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022)al. Dopo un annata deludente in casa Red Devils inizia la programmazione per la prossima stagione. Laanche per quanto riguarda la panchina e lo staff. Ralf Rangnick non sarà più il consulente tecnico del. L’allenatore, accostato la scorsa estate al Milan non ha convinto la dirigenza inglese che ha quindi deciso di non continuare il rapporto lavorativo con il tecnico tedesco. Ralf-Ragnick Ad annunciare l’è la stessa società di Premier League con un tweet sul proprio profilotwitter. “Ralf Rangnick announces that he will not be staying on atas a consultant.” Questo il testo del messaggio che ...

