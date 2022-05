"Alle ore 5.00 il punto di incontro è l'Italia!": la terribile minaccia dei russi, che cosa ci aspetta il 30 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo gli attacchi di queste settimane, il gruppo di hacker filorussi Killnet si prepara a colpire ancora una volta l'Italia. L'annuncio è arrivato con un comunicato postato su Telegram. Le parole usate lasciano poco spazio all'interpretazione: "30 maggio - 05:00 il punto d'incontro è l'Italia!". Nei recenti attacchi sono finiti nel mirino siti istituzionali come quello della Difesa o del Senato ma anche siti di informazione come il nostro, Liberoquotidiano.it. Poi sempre il gruppo Killnet ha rilasciato un secondo comunicato dai toni piuttosto ironici ma pieni di sfida: "Sono sempre stato interessato a una domanda: la russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo gli attacchi di queste settimane, il gruppo di hacker filoKillnet si prepara a colpire ancora una volta l'Italia. L'annuncio è arrivato con un comunicato postato su Telegram. Le parole usate lasciano poco spazio all'interpretazione: "30- 05:00 ild'è l'". Nei recenti attacchi sono finiti nel mirino siti istituzionali come quello della Difesa o del Senato ma anche siti di informazione come il nostro, Liberoquotidiano.it. Poi sempre il gruppo Killnet ha rilasciato un secondo comunicato dai toni piuttosto ironici ma pieni di sfida: "Sono sempre stato interessato a una domanda: laa generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati ...

