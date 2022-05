Allarme sul volo New York -Roma | i due piloti ITA Airways si addormentano | licenziato il Comandante

(Di domenica 29 maggio 2022) Non rispondevano alle continue chiamate del centro radar di Marsiglia mentre il loro aereo, contrassegnato dalla sigla AZ609, il 30 aprile sorvolava la Francia. I controllori difrancesi, che monitoravano il passaggio dell’aereo italiano sul loro spazio negli ultimi 30 minuti diprima di atterrare a, si sono allarmati. Il, partito da partito dall’aeroporto di NewJFK alle 16:37 ora locale, era diretto aFiumicino. Il timore da parte della sala controllo francese era che fosse in atto un’azione terroristica e quindi un dirottamento. Leggi anche: Tragedia nel pomeriggio, violento scontro frontale tra auto: gravissimo un bambino di 3 anni Allertati i caccia militari Alle 3:56 della notte del 30 aprile, come spiega Repubblica, “sono pertanto stati ...

Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattaree preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways , partito da New York alle 16.37 ora locale ...di una indagine interna...... con un'intervista a Paola Di Caro,Corriere , ad aprire il vaso di Pandora. Una critica ... Ma l'è più alto. "Non riconosco più lo spirito di Silvio" alza l'asticella e solleva un dubbio di ... Allarme sul sentiero per la Panace di Mantegazza Non rispondevano alle continue chiamate del centro radar di Marsiglia mentre il loro aereo, contrassegnato dalla sigla AZ609, il 30 aprile sorvolava la Francia. I controllori di volo francesi, che mon ...Nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso sul volo 609 di Ita Airways due piloti si sarebbero addormentati contemporaneamente. La mancata risposta ha subito attivato l’allarme delle autorità transal ...