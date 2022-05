Alla finale di Champions League ha vinto lo spettacolo (e il Real Madrid) (Di domenica 29 maggio 2022) «Il Real Madrid le finali non le gioca, le vince». Ed è successo ancora, per la 14esima volta nella sua storia leggendaria. Il Real arrivava da sette finali su sette vinte in Champions League, l'ultima proprio contro il Liverpool nel 2018. E sì che qualche dubbio questa volta c'era, non solo per il valore dell'avversario, ma anche perché l'ultima sconfitta in una finale, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni era stata nel 1981. Dove? A Parigi. Contro chi? Il Liverpool... La parata di stelle è stata da stropicciarsi gli occhi, tesa come solo una finale sa esserlo. Difficile scegliere per chi tifare, i Blancos e i Reds sono il meglio che in questo momento l'Europa calcistica possa proporre, troppo alto il livello per non mettersi una sciarpa al collo con i ... Leggi su gqitalia (Di domenica 29 maggio 2022) «Ille finali non le gioca, le vince». Ed è successo ancora, per la 14esima volta nella sua storia leggendaria. Ilarrivava da sette finali su sette vinte in, l'ultima proprio contro il Liverpool nel 2018. E sì che qualche dubbio questa volta c'era, non solo per il valore dell'avversario, ma anche perché l'ultima sconfitta in una, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni era stata nel 1981. Dove? A Parigi. Contro chi? Il Liverpool... La parata di stelle è stata da stropicciarsi gli occhi, tesa come solo unasa esserlo. Difficile scegliere per chi tifare, i Blancos e i Reds sono il meglio che in questo momento l'Europa calcistica possa proporre, troppo alto il livello per non mettersi una sciarpa al collo con i ...

