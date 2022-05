“Alfonso vuole lei!”. GF Vip, il nome bomba per la prossima edizione c’è già (Di domenica 29 maggio 2022) Grande Fratello Vip 7, nota influencer tra i possibili concorrenti. Sono giornate di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff. L’ultima edizione del reality è stata un successo e ora per mantenere alto il livello bisognerà tirar fuori nomi pesanti. A cominciare dagli opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno infatti sostituite e i vip più gettonati sembrano essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Potrebbero essere loro due ad affiancare Signorini a partire da settembre. Intanto ovviamente spuntano i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e c’è anche il nome di una nota influencer tra i papabili. Inoltre ecco il nome di Tony Aglianò, ex ballerino di Amici: “L’anno scorso ho fatto un colloquio per il GF Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Grande Fratello Vip 7, nota influencer tra i possibili concorrenti. Sono giornate di lavoro perSignorini e il suo staff. L’ultimadel reality è stata un successo e ora per mantenere alto il livello bisognerà tirar fuori nomi pesanti. A cominciare dagli opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno infatti sostituite e i vip più gettonati sembrano essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Potrebbero essere loro due ad affiancare Signorini a partire da settembre. Intanto ovviamente spuntano i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e c’è anche ildi una nota influencer tra i papabili. Inoltre ecco ildi Tony Aglianò, ex ballerino di Amici: “L’anno scorso ho fatto un colloquio per il GF Vip, un’ora di chiacchierata conSignorini e Irene Ghergo. Lui ...

