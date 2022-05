Alfonso Signorini | trattativa sfumata per Katia Ricciarelli? Il motivo

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 maggio 2022)sta lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e pare checontesa trae Conti, voglia scegliere il secondosta lavorando al cast del Grande Fratello Vip 7. Giorni fa era circolata la news secondo cuisarebbe contesa tra due programmi. Uno è il Grande Fratello dove dovrebbe partecipare in veste di opinionista, mentre l’altro è Tale e quale show, il programma di Raiuno condotto da Carlo Conti. Ma pare che la cantante sia attratta dalla seconda scelta, ovvero di partecipare come concorrente a Tale e quale. Programma che per altro vedrà anche protagoniste le sorelle Selassié. Sorelle con le quali dentro la casa di Cinecittà l’artista non andava ...