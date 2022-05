Albano Carrisi, il matrimonio con Loredana: “… finalmente sposati” | Il grande sogno della figlia (Di domenica 29 maggio 2022) Al Bano e Loredana non hanno mai celebrato le nozze. Tuttavia, di recente loro figlia ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo La decisione del cantante pugliese e della sua compagna di non sposarsi è stata presa dai due già da diverso tempo. Ciò nonostante, molti loro fans non si sono mai arresi all’idea di non vederli marito e moglie, sperando costantemente in un eventuale ripensamento. Come ribadito in più occasioni anche dall’artista però, né lui né Loredana hanno intenzione di convolare a nozze. Loredana Lecciso e Albano Carrisi (Websource)Ad Al Bano sono ‘bastate’ le nozze con la sua prima moglie Romina Power, alla quale è stato legato per decenni sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Questo concetto lo ha ribadito in una ... Leggi su topicnews (Di domenica 29 maggio 2022) Al Bano enon hanno mai celebrato le nozze. Tuttavia, di recente loroha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo La decisione del cantante pugliese esua compagna di non sposarsi è stata presa dai due già da diverso tempo. Ciò nonostante, molti loro fans non si sono mai arresi all’idea di non vederli marito e moglie, sperando costantemente in un eventuale ripensamento. Come ribadito in più occasioni anche dall’artista però, né lui néhanno intenzione di convolare a nozze.Lecciso e(Websource)Ad Al Bano sono ‘bastate’ le nozze con la sua prima moglie Romina Power, alla quale è stato legato per decenni sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Questo concetto lo ha ribadito in una ...

