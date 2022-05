(Di domenica 29 maggio 2022) Business Matching, incontri B2B, formazione dedicata e un servizio gratuito di Job recruiting Al Wmf2022, presso ladi Rimini dal 16 al 18 giugno, si terrà unaJob, l’insieme di eventi ed iniziative dedicate al mercato del lavoro e dellei, ai suoisti e alle competenze che esso richiede. LaJobsi pone come centro nevralgico del mercato del lavoroe, proponendo strumenti, momenti di incontro, formazione e condivisione. Tra le iniziativeJobtorna ilJob Placement, il servizio di recruitment gratuito per i partecipanti del ...

Advertising

Notiziabile_it : Al #WMF la nuova edizione della #DigitalJobFair, la fiera sulle professioni digitali che riunirà a Rimini #aziende… - oltrefano : A @ilfestival WMF la nuova edizione della Digital Job Fair, la fiera sulle professioni digitali -

politicamentecorretto.com

... marketing e business, animerà le giornate dellaedizione del Web Marketing Festival a Rimini ... " Sono davvero orgoglioso di annunciare questo progetto speciale in occasione del prossimo" ...... il nuovo arredo sarà completato come da cronoprogramma entro i primi giorni di giugno e la... al2022 Formazione internazionale su Web Marketing e Innovazione Digitale Riccione: Stefania ... Al WMF la nuova edizione della Digital Job Fair, la fiera sulle professioni digitali che riunirà a Rimini aziende e professionisti in cerca di lavoro - politicamentecorretto.com Business Matching, incontri B2B, formazione dedicata ed un servizio gratuito di Job recruiting. La Digital Job Fair del WMF - il più grande festival sull’innovazione digitale, propone attività ed iniz ...In attesa dell’agenda completa, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’anteprima del programma formativo che guiderà i 3 giorni di WMF 2022.